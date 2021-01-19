İrem Sak, 'Çukur'a veda etti

Başrollerini Aras Bulur İynemli ve Nejat İşler'in paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Çukur' dizisinde ayrılıklar peş peşe geldi. Dün yayınlanan yeni bölümde; Seren Erdenet, kuzeni Çağatay tarafından öldürüldü. Bunun ardından diziye 'Seren Erdenet' karakteriyle dahil olan İrem Sak, senaryo gereği ölerek veda etti.

Çukur dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda; "Bazen düşman oldun, bazen dost. Babanın intikamı almadan gitmedin ama. Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak" denildi.

İREM'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Kişisel sosyal medya hesabından hem hayranlarına hem Çukur'a veda eden İrem Sak ise ayrılık paylaşımında; "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" dedi.