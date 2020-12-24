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24.12.2020 - 12:35 |

Irina Shayk ile kızı Lea'nın uyumlu stili

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, kızı Lea ile birlikte yılbaşı için alışverişe çıktı. 34 yaşındaki model, sokak stilini kızıyla uyumlu olacak şekilde kombinledi.

Irina Shayk ile kızı Lea'nın uyumlu stili
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Irina Shayk, oyuncu Bradley Cooper ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lea ile New York sokaklarında objektiflere takıldı. Shayk; kot pantolon ve onun üzerine tercih ettiği kırmızı hırkasını, kestane rengi diz boyu deri botlarla kombinlediği şık sokak stili ile dikkat çekti.

Kombinini bir çift ince oval altın güneş gözlüğü, uyumlu bir kolye ve siyah bir çanta ile tamamlayan Shayk, siyah bir yüz maskesi tercih etti.

34 yaşındaki modelin şık stilini elini hiç bırakmayan kızı Lea ile aynı model mont ile kombinlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Irina Shayk ile kızı Leanın uyumlu stili

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