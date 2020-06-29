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29.06.2020 - 15:38 |

Irmak Ünal çocuklarıyla bir örnek giyindi

Oyunculuğu dışında şimdilerde karın kaslarıyla kendisinden söz ettiren Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukları ve kendisi arasındaki uyumu gösterdi.

Irmak Ünal çocuklarıyla bir örnek giyindi
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Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, karantina dönemini evinde geçirmiş ancak buna rağmen yoğun bir şekilde spor yapmaya devam etmişti. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından çocuklarıyla birlikte tatile çıkan Irmak Ünal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kızı ve oğlu ile kamera karşısına geçen ve plaj kıyafetleriyle poz veren Ünal, üzerlerindeki kıyafetlerin benzerliğine atıfta bulunarak “Bir örnek” notunu düştü.

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Cadde Yazarları

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