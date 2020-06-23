MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Irmak Ünal imaj değişikliğine gitti
23.06.2020 - 09:45 |

Irmak Ünal imaj değişikliğine gitti

Spor salonlarında geçirdiği uzun saatler sonrasında son derece çarpıcı bir fiziğe sahip olan Irmak Ünal, bu defa kasları ile değil, sarı saçlarıyla konuşuldu.

Irmak Ünal imaj değişikliğine gitti
ABONE OL

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile karantina günlerini takipçileri için daha keyifli bir hale getirdi. Kaslarını korumak adına evde kaldığı dönemlerde de sporunu aksatmayan Irmak Ünal, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kendisi hakkında bilgilendirdi.

Ünal, yaptığı son paylaşımda ise sarı saçları ile takipçilerinin karşısına çıktı. ‘Yaz modu’ notunu düştüğü fotoğrafta arabasının içinde çektiği bir selfieyi paylaşan Irmak Ünal, oyuncu arkadaşlarının imajına gösterdiği şaşkınlık tepkilerine teşekkür etti.

Irmak Ünal imaj değişikliğine gitti

Magazin Haberleri Bülteni (23 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceyda Ateş arkadaşına takıldı!

Ceyda Ateş arkadaşına takıldı!

100 bin kişi izledi

100 bin kişi izledi

Markasının yüzü arkadaşı

Markasının yüzü arkadaşı

Bikini güzeli

Bikini güzeli

Sıradaki Haber