Irmak Ünal imaj değişikliğine gitti

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile karantina günlerini takipçileri için daha keyifli bir hale getirdi. Kaslarını korumak adına evde kaldığı dönemlerde de sporunu aksatmayan Irmak Ünal, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kendisi hakkında bilgilendirdi.

Ünal, yaptığı son paylaşımda ise sarı saçları ile takipçilerinin karşısına çıktı. ‘Yaz modu’ notunu düştüğü fotoğrafta arabasının içinde çektiği bir selfieyi paylaşan Irmak Ünal, oyuncu arkadaşlarının imajına gösterdiği şaşkınlık tepkilerine teşekkür etti.