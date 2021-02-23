MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Irmak Ünal'ın sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
23.02.2021 - 07:28 |

Irmak Ünal'ın sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Irmak Ünal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biriydi. Son olarak 31 Aralık'ta paylaşım yapan Ünal'ın o günden beri sesi çıkmayınca hayranlarını merak sardı.

Irmak Ünal'ın sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
ABONE OL

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan hatta zaman zaman spor yaparken yayınladığı karelerle gündem olan Irmak Ünal bir süredir ortalarda görünmüyordu. Instagram'da 177 bin takipçisi olan oyuncu, son paylaşımını 31 Aralık'ta yaptı. O günden bu yana sesi sedası çıkmadı. Haliyle hayranlarını merak sardı. Birçok kişi, Ünal'ın sosyal medya detoksuna girdiğini sandı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Posta'nın haberine göre; Irmak Ünal, hesabının ekstra güvenli olması için aldığı ikinci şifreyi kaybetmiş. Bu nedenle istediği halde Instagram'a giriş yapamıyormuş.

Irmak Ünalın sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

İKİ YILLIK AŞK BİTTİ

Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017'da boşanmıştı. 2019'da iş insanı Doğa Hergenç ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu sevgilisinin ailesi ile tanışmıştı. Geçtiğimiz ay Doğa Hergenç ile Irmak Ünal'ın iki yıllık ilişkisinin sona erdiği iddia edilmişti. Irmak Ünal, ayrılık haberleri hakkında konuşmak istememişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Irmak Ünal: Her gün karnımdan iğne yaptım

KORONAVİRÜS ATLATTI

Kasım ayında koronavirüse yakalanan Irmak Ünal, yurt dışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söylemiş ve bu süreçte yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı. Hastalığı ağır geçiren oyuncu, hastanede tedavi olduktan sonra virüsü yenmişti.

Irmak Ünalın sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Şansal Büyüka'dan Muslera sözleri! 'Hırsız bile...'

    Son dakika - Şansal Büyüka'dan Muslera sözleri! 'Hırsız bile...'

    beIN Sports’tan Ali Koç’a dava

    beIN Sports’tan Ali Koç’a dava

    Son dakika - Saracoğlu'na yeni çim ekimi

    Son dakika - Saracoğlu'na yeni çim ekimi

    Son dakika - Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu farkı

    Son dakika - Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu farkı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet