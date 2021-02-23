Irmak Ünal'ın sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan hatta zaman zaman spor yaparken yayınladığı karelerle gündem olan Irmak Ünal bir süredir ortalarda görünmüyordu. Instagram'da 177 bin takipçisi olan oyuncu, son paylaşımını 31 Aralık'ta yaptı. O günden bu yana sesi sedası çıkmadı. Haliyle hayranlarını merak sardı. Birçok kişi, Ünal'ın sosyal medya detoksuna girdiğini sandı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Posta'nın haberine göre; Irmak Ünal, hesabının ekstra güvenli olması için aldığı ikinci şifreyi kaybetmiş. Bu nedenle istediği halde Instagram'a giriş yapamıyormuş.

İKİ YILLIK AŞK BİTTİ

Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017'da boşanmıştı. 2019'da iş insanı Doğa Hergenç ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu sevgilisinin ailesi ile tanışmıştı. Geçtiğimiz ay Doğa Hergenç ile Irmak Ünal'ın iki yıllık ilişkisinin sona erdiği iddia edilmişti. Irmak Ünal, ayrılık haberleri hakkında konuşmak istememişti.

KORONAVİRÜS ATLATTI

Kasım ayında koronavirüse yakalanan Irmak Ünal, yurt dışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söylemiş ve bu süreçte yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı. Hastalığı ağır geçiren oyuncu, hastanede tedavi olduktan sonra virüsü yenmişti.