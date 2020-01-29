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29.01.2020 - 17:26 |

İş bahane gezmek şahane

Şarkıcı Nilay Dorsa, sahne almak için gittiği Almanya’nın Hamburg şehrinde gezmediği yer bırakmadı.

İş bahane gezmek şahane

Sahne çalışmasından iki gün önce gittiği Hamburg şehrinin her yerini gezen Nilay Dorsa, sokaklarda görüp tanıyan hayranlarıyla da uzun sohbet etti.

Ünlü şarkıcı, tamamen dolan mekânda 4 saat sahnede kaldı. Sahne sonrası kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dorsa, “Keyifli bir çalışma oldu. Hiç bu kadar kadın sevenim olduğunu bilmiyordum. Resmen kulisimi bastılar, çok da sevindim. Keyifli bir gezi ve çalışma oldu” dedi.

İş bahane gezmek şahane

    30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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