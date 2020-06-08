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08.06.2020 - 07:00 |

Işıl ışıl armağanlar

Eşi Rüştü Reçber’in eski sağlığına kavuşmasıyla projelerini hızlandıran Işıl Reçber, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

Işıl ışıl armağanlar
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Eşi Rüştü Reçber’in eski sağlığına kavuşmasıyla projelerini hızlandıran Işıl Reçber, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. “Karantina çıkışı işlere geri dönebilmemizin şerefine sizlere hediye verelim istedik. Yeni yaz koleksiyonumuzdan bu altın yüzükler” yazan iş insanı, ayakkabıdan giysiye, mücevherden saç ve cilt bakımlarına kadar hayranlarından gelen sorulara da cevap vermeye çalışıyor.

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