02.10.2020 - 15:22 |
Işıl Reçber ile Buket Taşdelen'in keyifli günü
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Buket Taşdelen ve sosyetik güzel Işıl Reçber, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bir restoranda kahve içip koyu bir sohbete dalan sıkı dostlar, akşam saatlerine kadar beraber vakit geçirdi.
Daha sonra meydan katındaki açık alanda yürüyüşe çıkıp yaklaşık beş saat sonra alışveriş merkezinden ayrı ayrı araçlarıyla ayrıldı.