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04.04.2020 - 07:00 |

‘İşimi çok özledim’

Toplumsal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çeken Emek Külür, sosyal medyada yaptığı canlı yayında, yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

‘İşimi çok özledim’

İşine geri dönmeyi iple çektiğini belirten diş hekimi, sık sık seyahat ettiğini anlatarak, “Tatil kaçamakları, kendime ödülüm. Farklı kültürleri, iklimleri deneyimlemeyi ve değişik lezzetleri tatmayı seviyorum. Ancak İstanbul, her zaman vazgeçilmezim. Ülkemizin eşi benzeri yok” diyerek, duygularını ifade etti.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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