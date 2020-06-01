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01.06.2020 - 11:21 |

Işın Karaca: Can beni müziğe boğdu

Şarkıcı Işın Karaca, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın canlı yayınına konuk oldu. Karaca, karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Can Yapıcıoğlu hakkında dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Işın Karaca: Can beni müziğe boğdu
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Karantina günlerini Urla'da geçiren Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti, dün '.2 Sayfa'ya konuk oldu. İlişkilerinin nasıl gittiği sorularının üzerine konuşan Karaca,  “Can beni müziğe boğdu, günde 8 saat piyano çalıyor. Benim için birçok şarkı yazığı besteledi" dedi.

Ardından aralarındaki yaş farkının sorun olup olmadığını da cevap veren şarkıcı, "Benden daha olgun bir adam. Yaş farkına hiç takılmıyoruz" diye konuştu.

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    Cadde Yazarları

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