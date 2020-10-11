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11.10.2020 - 09:55 |

IÅŸÄ±n Karaca ile abisi arasÄ±nda kavga

ÅžarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca ile menajerliÄŸini yapan abisi AkÄ±n BÃ¼yÃ¼kkaraca arasÄ±na kara kedi girdi.

IÅŸÄ±n Karaca ile abisi arasÄ±nda kavga
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Bir sÃ¼re Ã¶nce Urlaâ€™ya yerleÅŸen ve yan yana evlerde oturanÂ IÅŸÄ±n Karaca ileÂAkÄ±n BÃ¼yÃ¼kkaraca arasÄ±nda iki hafta Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

HÃ¼rriyet'in haberine gÃ¶re; IÅŸÄ±n Karaca, menajerliÄŸini de yapan abisiyle arasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n ipleri kopardÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re kÃ¼slÃ¼ÄŸÃ¼n nedeni, AkÄ±n BÃ¼yÃ¼kkaracaâ€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Can YapÄ±cÄ±oÄŸluâ€™yla iliÅŸkisine onay vermemesi...

IÅŸÄ±n Karaca ile abisi arasÄ±nda kavga

    Magazin Haberleri Bülteni (12 Ekim 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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    Cadde YazarlarÄ±

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