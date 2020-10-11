IÅŸÄ±n Karaca ile abisi arasÄ±nda kavga

Bir sÃ¼re Ã¶nce Urlaâ€™ya yerleÅŸen ve yan yana evlerde oturanÂ IÅŸÄ±n Karaca ileÂAkÄ±n BÃ¼yÃ¼kkaraca arasÄ±nda iki hafta Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

HÃ¼rriyet'in haberine gÃ¶re; IÅŸÄ±n Karaca, menajerliÄŸini de yapan abisiyle arasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n ipleri kopardÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re kÃ¼slÃ¼ÄŸÃ¼n nedeni, AkÄ±n BÃ¼yÃ¼kkaracaâ€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Can YapÄ±cÄ±oÄŸluâ€™yla iliÅŸkisine onay vermemesi...