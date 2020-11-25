Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısında

Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan’ın uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle hapis cezası aldığını, velayeti kendisinde olan çocuğunun bunlardan olumsuz etkilendiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sedat Doğan hakkında Aile Hukuku’ndan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Sözcü'de yer alan habere göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Sedat Doğan avukatı ile katılırken, Işın Karaca’yı avukatı temsil etti. Mahkemede yönetmen ve oyuncu olduğunu söyleyen Sedat Doğan, aylık gelirinin 3 bin TL olduğunu söyledi.

"CEZAM BİTTİ, ÜLKEME DÖNDÜM"

Hakim işlediği suçların çocuğu olumsuz etkilediğine dair hakkında dava açıldığını belirterek Sedat Doğan’ın savunma yapmasını istedi. Doğan, "Brezilya’da hırsızlık, kavga ve tehdit suçlarından ceza aldım. 2014-2019 yılları arasında Türkiye’de yoktum. Cezamı tamamlayınca ülkeme döndüm. Türkiye’ye döndükten sonra kendi evimde kaldım. Kızımı görmedim ve böyle bir talebim de olmadı. Uyuşturucudan aldığım hiçbir cezam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Sedat Doğan’ın avukatı da iddiaların soyut ve mesnetsiz hiçbir delile dayanmadığını belirterek, Doğan’ın beratini istedi.

URLA’YA YERLEŞTİ

Işın Karaca’nın avukatı, sanatçının koronavirüs salgını nedeniyle İzmir Urla’ya yerleştiğini belirterek, ifadesinin talimatla alınmasını istedi.

Sedat Doğan’ın Türkiye’ye geldikten sonra suçu işlediğini belirten Karaca’nın avukatı, Sedat Doğan’ın Balıklı Rum Hastanesi’nde uyuşturucu tedavisine yönelik raporlarının dosyada bulunduğunu belirtti.

Mahkeme, Işın Karaca’nın ifadesinin talimatla İzmir’de alınması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.