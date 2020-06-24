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HaberlerMagazin Haberleri Iskra Lawrence, suda doğum yaptığı anları paylaştı
24.06.2020 - 15:55 |

Iskra Lawrence, suda doğum yaptığı anları paylaştı

Suda doğum yapan 29 yaşındaki dünyaca ünlü büyük beden model Iskra Lawrence, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Iskra Lawrence, suda doğum yaptığı anları paylaştı
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Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan ve modellik kariyerine adım atan Iskra Lawrence, anne olmanın mutluluğunu yaşadı.Ünlü model sosyal medya hesabından evde doğum yaptığı anları paylaştı.

“DÜNYANIN EN BÜYÜLÜ VE EN ZOR ŞEYİ”

Ünlü isim o anları şu sözlerle anlattı: “Anneliğin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmakla meşgulüm. Dünyanın en büyülü, en tatmin edici ve aynı zamanda da en zor şeyi. En büyük başarımız ve hayatımızın en güzel günü olan evde doğum hikayemizi sonunda sizlerle paylaştığım için büyük heyecan duyuyorum.”

Iskra Lawrence, suda doğum yaptığı anları paylaştı

Magazin Haberleri Bülteni (24 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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