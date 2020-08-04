İsmail Ege Şaşmaz kardeşinin doğum gününü kutladı

Aytaç Şaşmaz, 22 yaşına bastı. İsmail Ege Şaşmaz da kardeşiyle yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şaşmaz, fotoğrafın altına "Hep omuz omuza... Doğum günün kutlu olsun kardeşim" notunu düştü.

İsmail Ege Şaşmaz, paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.