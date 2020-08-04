04.08.2020 - 14:04 |
İsmail Ege Şaşmaz kardeşinin doğum gününü kutladı
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Aytaç Şaşmaz, 22 yaşına bastı. İsmail Ege Şaşmaz da kardeşiyle yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şaşmaz, fotoğrafın altına "Hep omuz omuza... Doğum günün kutlu olsun kardeşim" notunu düştü.
İsmail Ege Şaşmaz, paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.