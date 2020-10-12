İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi (nişanlısı) kim?

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla büyük hayran kitlesine sahip olan İsmail Ege Şaşmaz, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisiyle büyük ün kazanmıştı İşte İsmail Ege Şaşmaz kimdir sorusunun yanıtı...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ NİŞANLANDI



'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Serçe Sarayı' gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti.



Hande Ünal’ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy da katıldı.



Oyuncu Demet Özdemir de yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.



İsmail Ege Şaşmaz, müstakbel eşinin yaptığı kahveyi içerken konukların objektiflerine böyle takıldı.



Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen YouTuber Duygu Özaslan da nişan törenine katılanlar arasındaydı.



İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinin mutlu gününe ait kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

1993 yılında Manisa’da dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi almış ve birincilikle mezun olmuştur. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol almıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde Mehmet Ozan Dolunay, Asena Tuğal, Bahar Şahin ve Doğan Akdoğan ile birlikte başrolü paylaşmış ve Fırat karakterini canlandırmıştır. Son olarak TRT1 ekranlarının büyük prodüksiyonlu dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakteri ile seyirci karşısına çıkmaktadır. Başarılı oyuncu kadrosu ile iddialı gelen dizide Kaan Taşaner, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve İlker Aksum gibi ünlü oyuncularla beraber rol almaktadır.