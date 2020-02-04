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HaberlerMagazin Haberleri İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'dan kardeş pozu
04.02.2020 - 11:48 |

İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'dan kardeş pozu

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, kendi gibi oyuncu kardeşi Aytaç Şaşmaz ve en küçükleri Yalın ile çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'dan kardeş pozu

Oyunculukları kadar yakışıklı olmalarıyla da gündeme gelen Şaşmaz kardeşler, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman mutlu aile pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak kardeşleriyle olan karesini yayınladı.

Yakışıklı oyuncu, üç kardeşin bir arada olduğu poza, "Gözler kısık" notunu düştü.

Fotoğraf 120 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Şaşmaz kardeşlerin en küçüğü Yalın, 2018 yılının mart ayında dünyaya gelmişti.

İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmazdan kardeş pozu


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