İsmail Soyberk hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı İsmail Soyberk'ten acı haber geldi. Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden biri olarak gösteriken Soyberk, hayatını kaybetti. Soyberk'in ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu. Sıla, İskender Paydaş ve Fettah Can gibi isimler paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

MÜZİK DÜNYASI YASA BOĞULDU

Sıla, "Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum." dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "İsmail Soyberk abimizin mekanı cennet olsun. Her zaman kulaklarımızda kalbimizde yaşayacak" mesajını yayınladı.

Fettah Can ise, "İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İskender Paydaş da, "Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini İsmaiL Soyberk'i kaybetmişiz. 10'lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum, sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun" mesajını yayınladı.