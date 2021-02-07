‘İsmini zikretmek istemiyorum’

Tuğba Özerk, Deniz Akkaya’nın, mahkeme kararıyla annesi Günay Kapani’ye 8 bin TL tazminat ödemesiyle ilgili göndermede bulundu. Şarkıcı, “Benim değil; annemin davası. İsimleri zikretmek istemiyorum” dedi. Akkaya, beş yıl önce bir programda Kapani’ye canlı yayında, “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye sormuş ve taraflar mahkemelik olmuştu.