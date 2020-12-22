İspanya'da Caner Cindoruk fırtınası

Caner Cindoruk, "Bir oyuncu olarak beni de en mutlu eden şey izlenmek ve oynadığım karakteri izleyenlere inandırmak" dedi.

İspanya’da George Clooney ile karşılaştırılan ve bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Cindoruk, "George Clooney çok sevdiğim, çok önemli bir oyuncu. Ona benzetilmek tabi ki güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

Cindoruk, daha önce İspanya’ya gitmediğini, hayranlarıyla bir araya gelmek için pandemi sürecinden sonra ziyaret etmek istediğini belirtti.