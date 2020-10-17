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17.10.2020 - 07:00 |

İspanyolca yorum

Serhat, Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu temsil ettiği, söz ve müziği kendisine ait ‘Say Na Na Na’ adlı şarkısını İspanyolca seslendirdi.

İspanyolca yorum
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Serhat, Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu temsil ettiği, söz ve müziği kendisine ait ‘Say Na Na Na’ adlı şarkısını İspanyolca seslendirdi. Yeni versiyon ‘Di Na Na Na’nın klibinde, Venezuelalı illüstratör Josue Gil Aleman’ın yarattığı çizgi Serhat karakteri, hem şarkı söyledi hem de dans etti. Çekimlerde Serhat’a, Çekya 2018 güzeli Lea Steflickova ve Hollandalı model Femke Brinxma eşlik etti.

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