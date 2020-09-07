‘İstanbul’ single’ı çıktı

Grubun türküleri gelecek kuşaklara sevdirmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Akyol, bir yandan da yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tuncay Akyol, fotoğraf çekimi için başta Ayasofya Camii olmak üzere İstanbul’un tarihi mekanlarında objektif karşısına geçti.