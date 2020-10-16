İstanbul’un yeni adresi

Yücel-Gülin Özalp, Nedim Binler ve Kadir Alkan’ın ortağı olduğu Topaz Restaurant Lounge, önceki akşam gerçekleştirilen açılışla misafirlerini ağırlamaya başladı. Cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimlerin katıldığı gecede, Gümüşsuyu’nun eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleriyle zenginleştirilen menü beğeni topladı.