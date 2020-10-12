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12.10.2020 - 10:25 |

İşte Yasmin Erbil'in yeni sevgilisi

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, önceki gün bir mekan çıkışı yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi.

İşte Yasmin Erbil'in yeni sevgilisi
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yasmin Erbil’in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu’nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra’da aşçılık okuyor.

Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştılar.

Mutlu Ailesi’nin de bu ilişkiyi desteklediği ve Yasmin’i çok sevdiği belirtildi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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