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15.02.2021 - 07:00 |

İtalya’da tatlı heyecan

Bahadır Şen ve Seda Sanlısoy tarafından kurulan ve uluslararası kimlikle denizcilik sektöründe hizmet veren Marinbase, yeni yıla başarılı bir projeyle girmenin mutluluğunu yaşadı.

İtalya’da tatlı heyecan
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Bahadır Şen ve Seda Sanlısoy tarafından kurulan ve uluslararası kimlikle denizcilik sektöründe hizmet veren Marinbase, yeni yıla başarılı bir projeyle girmenin mutluluğunu yaşadı. Son birkaç yıldır Kemer Country’de düzenlenen golf turnuvalarına sponsor olan Marinebase Ailesi, bu kez İtalya’da sahibini temsilen Benetti marka yatı teslim almak için yola düştü. İtalya’nın Viareggio şehrinde düzenlenen denize indiriliş törenine katılan ikili, büyük bir heyecanın yaşandığı törende hatıra pozu çektirmeyi de ihmal etmedi.

14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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