İtfaiyecilerden 'Kırmızı Kamyon' ekibine özel eğitim

‘Kırmızı Kamyon’ ekibi, geçtiğimiz günlerde çekimlere başladı. Dizinin oyuncuları, hazırlık sürecinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi aldılar. Eğitimlerini tamamlayan oyuncular, sertifikalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı’ndan teslim aldılar.

Eğitimlerin yanı sıra danışman personel itfaiyeciler bir yandan set ekibine çekim sürecinde eşlik ederken, bir yandan da senaryo ekibiyle ortak ve titiz bir çalışma yürütüyorlar. Çekimler sırasında kullanılan teknik ekipman ise ağırlıklı olarak Yalova İtfaiyesi ve Yalova’ya bağlı Çiftlikköy İtfaiyesi tarafından sağlanıyor. İstanbul İtfaiyesi de benzer şekilde teknik ekipmanla dizi ekibini destekliyor.

‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu bulunuyor.