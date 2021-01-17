Itır Esen, tepki çeken enkaz pozlarını sildi!

Manken Itır Esen ile AKUT Vakfı, depreme farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Enkaz üzerine çıkarak poz veren Itır Esen'in görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

“BU NASIL FARKINDALIK?”

10 tasarımcı ve 10 modelin yer aldığı projede Esen’in Kartal’da bir binanın enkazı üzerinde yırtmaçlı elbisesiyle paylaştığı video, eleştiri aldı. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu nasıl farkındalık?” ve “Büyük rezalet!” gibi sert yorumlar yaptı.

Görüntüler amatör kameralar tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Tepkilerden AKUT Vakfı da nasibini aldı. Vatandaşlar, 'Bu nasıl farkındalık?' diye sitem etti.

Sosyal medyada Itır Esen ve AKUT Vakfı'na gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Bu nasıl farkındalık yaratmak?! Dalga geçer gibi. Orda kaç insan hayatından oldu? Kaç insanın evi yuvası yıkıldı?

- Depreme farkındalık için enkaz üstünde çekim yapmaları çok normal ama abiye ile süslü takılar ve makyaj ile çekim yapması baya tuhaf. Ne anlatmak istiyorlar, bu nasıl bir farkındalık? Keşke depremde kalan insanların duygularını yansıtan bir çekim olsaydı.

- Onun poz verdiği taşın altında çok canlar kayboldu.

“DOĞAL HALİM”

Ünlü manken, dudak dolgusu yaptırıp yaptırmadığı sorusuna, "Dolgu yaptırmadım, doğal halim. Kalem sürdüm, o yüzden bu böyle görünüyor" diye cevap vermişti. Itır Esen daha önce verdiği röportajda da “Küçükken hayalim model olmaktı. 9’uncu sınıfa giderken, 14-15 yaşlarımda modelliğe başladım. ‘Miss Turkey’ prestijli bir yarışma olduğu için o yaşlardan itibaren katılma isteğim vardı. 18 yaşıma girince hemen yarışmaya başvurdum" demişti.