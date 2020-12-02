İvana Sert'in alışveriş sitili

AVM’de bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan İvana Sert, muhabirlerin fotoğraf istediğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkındaki soruları cevaplandıran Sert, “Bu süreçte işlerimi durdurdum, şu an iş kabul etmiyorum ve projelerimi erteledim. Hepimiz için zor bir süreç, yasaklara harfiyen uymalıyız. Salgının bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan alışveriş turuna gözlük, maske ve bere ile gelen ünlü modacı, tanınmakta zorlandı.