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02.12.2020 - 11:57 |

İvana Sert'in alışveriş sitili

Modacı İvana Sert, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı.

İvana Sert'in alışveriş sitili
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AVM’de bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan İvana Sert, muhabirlerin fotoğraf istediğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkındaki soruları cevaplandıran Sert, “Bu süreçte işlerimi durdurdum, şu an iş kabul etmiyorum ve projelerimi erteledim. Hepimiz için zor bir süreç, yasaklara harfiyen uymalıyız. Salgının bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan alışveriş turuna gözlük, maske ve bere ile gelen ünlü modacı, tanınmakta zorlandı.

İvana Sertin alışveriş sitili

Magazin Haberleri Bülteni (2 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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