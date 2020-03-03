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03.03.2020 - 07:00 |

Iyeoka Başkent’te

‘Simply Falling’ şarkısıyla dünya çapında şöhreti yakalayan ABD’li sanatçı ve eğitmen Iyeoka, Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Iyeoka Başkent’te

‘Simply Falling’ şarkısıyla dünya çapında şöhreti yakalayan ABD’li sanatçı ve eğitmen Iyeoka, Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Pop, R&B, dans müziği ve hip-hop gibi türleri ustalıkla bir araya getiren müzisyen, 19 Nisan’da Milyon Performance Hall Ankara’da sahne alacak. İlk solo albümü ‘Black and Blues’u 2004’te yayımlayan Iyeoka, unutulmaz bir gece yaşatacak.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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