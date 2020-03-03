Iyeoka Başkent’te

‘Simply Falling’ şarkısıyla dünya çapında şöhreti yakalayan ABD’li sanatçı ve eğitmen Iyeoka, Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Pop, R&B, dans müziği ve hip-hop gibi türleri ustalıkla bir araya getiren müzisyen, 19 Nisan’da Milyon Performance Hall Ankara’da sahne alacak. İlk solo albümü ‘Black and Blues’u 2004’te yayımlayan Iyeoka, unutulmaz bir gece yaşatacak.