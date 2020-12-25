İyi Aile Babası 4. bölüm full izle! İyi Aile Babası 5. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Evde durumlar karışmıştır. Mehmet Ali ise söylediği yalanlar nedeniyle zor durumda kalır. Oğulcan’ın bir sınavdan yüz aldığını öğrenen Aslı ve Mehmet Ali, Oğulcan'ın kopya çektiğini düşünür. Ancak durum göründüğünden farklıdır. Oyuncuları ve konusu ile adından söz ettirmeyi başaran İyi Aile Babası 5. bölüm araştırılıyor. İyi Aile Babası kesintisiz full izlemek isteyenler için detaylar haberimizde.

4. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet Ali, sorunsuz bir ‘Halı Saha’ gününe uyanır ancak gelen haberle tüm keyfi bozulmaya başlar. Oğulcan’ın bir sınavdan yüz aldığını öğrenen Aslı ve Mehmet Ali, Oğulcan'ın kopya çektiğini düşünür. Gerçekte ise Oğulcan, yeni keşfettiği ‘kız’larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışır. Rıfkı, Ayfer’i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğreniyor.

Mehmet Ali'nin halı saha için hazırladığı spor çantasını evde unutmasıyla yalanı ortaya çıkar. Bu yalana ve klinikte işlerin yolunda gitmemesini sakladığı için Mehmet Ali'ye kızan Aslı, eşine kitap okuma cezası verir ve ardından tüm aileyi toplayarak Mehmet Ali'yi gerçeği itiraf etmesi için zorlar. Herkes öğrenir ki Mehmet Ali, gizli gizli doktor arkadaşları ile Hekimoğlu izler ve Hekimoğlu’nu kıskanmaktadır.

Evde yaşanan bu gerilim sorasın Oğulcan, ailesinin kendisinden umutsuz olduğunu anlıyor. Bu duruma sebep olan Mehmet Ali ise oğlunu rahatlatmak için herkese zeka testi yapılmasını öneriyor. Zeka testi sonuçlarında ise Aslı'dan daha düşük İQ’su olduğunu anlayan Mehmet Ali duygusal ajitatif bir konuşma ile IQ testinin işlevsiz olduğunu ilan ediyor.

İYİ AİLE BABASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Ekranların yeni ve sevilen projelerinden İyi Aile Babası 4. son bölüm ile Kanal D'de perşembe akşamı yayımlandı. Ancak 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

SON BÖLÜM