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10.11.2020 - 16:10 |

'iyi Aile Babası' için stüdyoya girdiler

Kanal D’nin yeni dizisi 'İyi Aile Babası'nın başrol oyuncuları Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu, dizinin müziğini seslendirmek için stüdyoya girdi.

'iyi Aile Babası' için stüdyoya girdiler
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Sözleri Özlem Akgüneş, müziği Batuhan Fırat’a ait 'İyi Aile Babası'nın müziği için stüdyo ortamında klip çekildi. Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu’nun rap tarzı şarkıyı söylerken kaydedilen keyifli anlardan oluşan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı dizide; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

Sitcom formatlı aile komedisi 'İyi Aile Babası'nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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