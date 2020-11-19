'İyi Aile Babası'nın yayın tarihi belli oldu
Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği yeni dizisi 'İyi Aile Babası'nın yayın tarihi belli oldu.
Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı 'İyi Aile Babası' dizisi, 3 Aralık Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor.
Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı 'İyi Aile Babası', izleyiciyi kahkaha krizlerine sokmaya hazırlanıyor.
Dizide rol alan diğer oyuncular ise şöyle:
Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir.
Sitcom formatlı aile komedisi 'İyi Aile Babası'nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.