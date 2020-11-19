'İyi Aile Babası'nın yayın tarihi belli oldu

Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı 'İyi Aile Babası' dizisi, 3 Aralık Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı 'İyi Aile Babası', izleyiciyi kahkaha krizlerine sokmaya hazırlanıyor.

Dizide rol alan diğer oyuncular ise şöyle:

Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir.

Sitcom formatlı aile komedisi 'İyi Aile Babası'nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.