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19.11.2020 - 13:27 |

'İyi Aile Babası'nın yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği yeni dizisi 'İyi Aile Babası'nın yayın tarihi belli oldu.

'İyi Aile Babası'nın yayın tarihi belli oldu
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Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı 'İyi Aile Babası' dizisi, 3 Aralık Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı 'İyi Aile Babası', izleyiciyi kahkaha krizlerine sokmaya hazırlanıyor.

Dizide rol alan diğer oyuncular ise şöyle:
Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir.

Sitcom formatlı aile komedisi 'İyi Aile Babası'nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.

 

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Cadde Yazarları

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