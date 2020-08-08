08.08.2020 - 13:41 |
'İyi Günde Kötü Günde’nin ilk tanıtımı yayınlandı
Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı, Star TV'de yayınlanacak olan ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.
Çekimlerine devam edilen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisi, yakında Star TV'de ekranlara gelecek.
Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin kadrosunda; Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan ve Mutlu Karaduman yer alıyor.