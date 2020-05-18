İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları arasında yer alan Adil Benardete’nin yeni yaşına girişini, eşi Beyhan Benardete sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ve mesajla duyurdu. Beyhan Hanım notunda, “İyi ki doğdun Adilikom, iyi ki bizimlesin, iyi ki seninle 31 sene geçirmişim. Can dostum, eşim, arkadaşım oğluşumun babası, hep bizimle, hep yanımızda kal” ifadelerini kullandı.