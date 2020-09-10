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10.09.2020 - 07:00 |

‘İyi ki doğdun anne!’

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, dünyaca ünlü moda markalarına tasarım yapmanın yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği sorumluluklarla da dikkat çekiyor.

‘İyi ki doğdun anne!’
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Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 34’üncü yıl dönümünü kutlayan çiftin üç evladı Hacı, Kerim ve Hakan, bu kez annelerinin doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından çektirdikleri renkli kareyi, “İyi ki doğdun anne” notuyla paylaştı.

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