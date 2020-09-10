Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 34’üncü yıl dönümünü kutlayan çiftin üç evladı Hacı, Kerim ve Hakan, bu kez annelerinin doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından çektirdikleri renkli kareyi, “İyi ki doğdun anne” notuyla paylaştı.