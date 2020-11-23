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23.11.2020 - 07:00 |

İyi ki doğdun Cefi!

Yasemin Kamhi, iki güzel kızı Melda ve Lara ile birlikte yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi Cefi Kamhi’nin yeni yaşını kutladı.

İyi ki doğdun Cefi!
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Yasemin Kamhi, iki güzel kızı Melda ve Lara ile birlikte yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi Cefi Kamhi’nin yeni yaşını kutladı. Evde gösterişten uzak gerçekleşen bu kutlamada, pasta görünümlü pırasalı kiş geceye damga vurdu. Lezzeti ve güzelliğiyle sosyal medyada çok konuşulan pırasalı kiş tarifi, Cefi Bey’in yeni yaşı kadar merak uyandırdı.

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