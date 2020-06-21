İyi Oyun filmi oyuncuları kimlerdir? İyi Oyun filmi ne zaman çekildi? İşte filmin konusu

İyi Oyun filmi bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte büyük bir merakla beklenen filmle ilgili merak edilenler..



İYİ OYUN KONUSU NE?

İyi Oyun, kendisini profesyonel oyun dünyasının içinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Cenk liseyi yeni bitirmiş genç bir çocuktur. Evin yükünü tek başına omuzlayan annesine yardım etmeye çalışan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede başkaları adına para ile oyun oynar. Fakat bir gün yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilince kendisini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur. Profesyonel oyun dünyasının içerisinde takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve koçları Özer ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkan Cenk turnuvayı kazanmak için çabalar.

İYİ OYUN OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Kötü Çocuk’un güzel yıldızı Afra Saraçoğlu, Güllerin Savaşı gibi dizilerden tanıdığımız Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Mert Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en popüler Youtuber isimlerinden Orkun Işıtmak, güzel oyuncu Bahar Şahin, Tolga Canbeyli ve Bada Oh Denizgibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yönetmenliğini yapan Umut Aral oturuyor. Emre Sirel'in senaryosunu kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sebastian Weber üstleniyor.