İrem Derici: Siber zorbalık yüzünden üç kez burun ameliyatı oldum

Aslı Bekiroğlu, yüzü olduğu Simple’ın tanıtımında, özel fotoğraflarının ifşa olmasıyla ilgili konuştu. Siber zorbalığa maruz kalan oyuncu, “Tanımadığım insanlardan destek aldım. Bu durum, dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı. Sosyal medyada insanlar sınır tanımadan aşağılıyor ve yargılıyor. Herkesin bir noktada iyi kalpli olmaya ve nezakete ihtiyacı olabilir. ‘Böyle şeylerin kimsenin başına gelmemesi için neler yapabiliriz, nasıl destek oluruz?’ diye çalışmalara başlayacağız” dedi.

Bekiroğlu’na destek vermek için etkinliğe giden İrem Derici ise “Yıllar geçtikçe pislik içinde boğuluyoruz, iblislerin arasında yaşıyoruz. Siber zorbalığın âlâsını gördüm. En çok linç yiyen ve dalga geçilen kadınlardan biriyim. Sırf bu yüzden üç kez burun ameliyatı oldum. Bir dönem ağzımı diktirmeyi bile düşündüm ama öyle bir operasyon olmadığı için yapamadım. Ölümden döndükten sonra psikolojik tedavi gördüm. Son bir yıldır iyiyim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.