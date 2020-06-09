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09.06.2020 - 07:00 |

‘İyiliğin Mücevherleri’ne ilk adım

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı ve öğretim görevlisi Dr. Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı Mevaris, genç mücevher tasarımcıları için bir platform yarattı.

‘İyiliğin Mücevherleri’ne ilk adım
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Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı ve öğretim görevlisi Dr. Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı Mevaris, genç mücevher tasarımcıları için bir platform yarattı.
‘İyiliğin Mücevherleri’ adında yarışma düzenleyen markanın jürisi, Hakan Yıldırım, Ece Sükan, Kapalıçarşı’nın en büyük kuyum ustalarından Sebu Susmak ve Belçim Bilgin’den oluşuyor. Son başvuru tarihi 5 Temmuz olan yarışmanın finali, 18 Temmuz’da gerçekleşecek.

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