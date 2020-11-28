İYİLİK İÇİN TASARLADI

Ahmet Kural’ın tasarımları, sosyal marka Zhoppers iş birliğiyle Bir Dilek Tut Derneği için ‘İyiliği üzerine giy’ diyerek, satışa sunuldu. Üç tişört tasarlayan oyuncunun ürünlerinden elde edilecek gelirle, zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirme çabasına katkı sağlanacak.

“Böyle bir projede yer aldığım için çok gururluyum” diyen Kural, “Tasarımlarımla ortaya çıkardığım tişörtler, küçük yaşta büyük dertlerle tanışan çocukların bir nebze de olsa mutlu olmalarını, hayallerinin gerçek olmasını sağlayacak. Satın alan herkese şimdiden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.