İyilik meleği

Çağla Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay’ın kullanmadığı oyuncakları Umutlu Yarınlar Van sosyal sorumluluk hesabı üzerinden, miniklere ulaştırdı. Oğullarıyla dört koli hazırlayan model, Instagram’dan fotoğraf paylaşarak, takipçilerinden de projeye destek olmalarını istedi. Şıkel, “Bir arkadaşımdan görüp, onlara DM üzerinden ulaştım” dedi.

Daha önce de oyuncakları yardıma muhtaç çocuklara gönderdiklerini belirten model, “Çok birikmişti. Uzay ve Kuzey’a söyleyince çok sevindiler ve mutlu oldular. Yürekleri büyük çocuklar. Artık zaten oyuncak yerine dijitalle ilgileniyorlar. Doğduklarından beri kıyafetlerini de yardıma muhtaç isimlere gönderiyorum” şeklinde konuştu.