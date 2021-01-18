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18.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Şeyda Coşkun'un izin belgesi var ama...

Birçok ünlü ismin spor eğitmenliğini yapan Şeyda Coşkun, önceki gün sokağa çıkma yasağında Kuruçeşme’de görüntülendi.

Şeyda Coşkun'un izin belgesi var ama...
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Şeyda Coşkun, önceki gün sokağa çıkma yasağında Kuruçeşme’de görüntülendi. Bebek’teki nöbetçi eczaneye gittiğini söyleyen diyetisyen, “İzin belgem var” dedi. Coşkun’un maske takmaması ise şaşırttı.

Şeyda Coşkunun izin belgesi var ama...


Şeyda Coşkun, geçtiğimiz ayın sonunda da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Kendisini her ne kadar; “Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var” diyerek savunsa da Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yapıyor olması pes dedirtmişti.

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"MASKEMİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIM"

Daha önce de maskesiz olduğu görülen Şeyda Coşkun, objektiflere poz verdikten sonra duruma açılık getirmişti. Maskesinin elinde olduğunu gösteren yaşam koçu, "Kahve istedi canım, kahve aldım. Kısa bir süreliğine maskemi çıkarmak zorunda kaldım" demişti.

ÜNLÜLERİN DİYET KOÇU 

Ünlülerin diyet koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun, bugüne kadar tanınan birçok insanın zayıflamasına yardımcı oldu. Coşkun, zayıflamasına yardımcı olduğu Deniz Seki için, "Kadının bacakları için photoshop diyorlar. Bacakları cidden ince. Bir karın vardı, o da gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyda Coşkunun izin belgesi var ama...

 

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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