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29.02.2020 - 07:00 |

Daniel Craig’e izin çıkmamış!

Daniel Craig’in, son ‘James Bond’ filminde direksiyon başında rol yapmasına izin verilmedi

Daniel Craig’e izin çıkmamış!

‘James Bond’ serisinin başrol oyuncularından Daniel Craig’in ikonik aracı Aston Martin’i, nisanda vizyona girecek ‘No Time to Die’ın aksiyon sahnelerinde kullanmasına izin verilmediği öğrenildi. Top Gear dergisinin haberinde, 51 yaşındaki İngiliz aktörün, DB5 model aracı kullanırken rol yapmaması gerektiği, bu durumun tehlikeye yol açabileceği ve onun yerine yüksek hızla gidilen sahnelerde dublörü Mark Higgins’in direksiyon başına geçtiği yazıldı.

Craig ise, “Bunun bir kandırmaca olduğunu biliyorsunuz, öyle değil mi? Set dışında kullansam da, artık böyle bir çalışma ortamına izin verilmiyor” açıklamasını yaptı.

 

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