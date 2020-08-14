İzmir’den sonra İstanbul

Miss&Mr Model Of Turkey, bu yıl 20’nci kez düzenleniyor. Rönesans Ajans Kurucu Başkanı Akif Örük, “Ülkemize her yıl yeni yüzler kazandırmak bizi mutlu ediyor. İzmir ön elemesini 9 Ağustos’ta Saklıbahçe’de yaptık. İstanbul ön elemesi ise 16 Ağustos’ta Crowne Plaza Florya’da gerçekleştirilecek. Final de aynı mekanda olacak” dedi. Örük, İzmir elemesinde jüride yer alan Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit gibi isimlerin oldukça zorlandığını belirtti.