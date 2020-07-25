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25.07.2020 - 10:19 |

İzzet Özilhan o beğeni için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın Instagram’da bir mankenin fotoğraflarını beğendiğini öğrenmişti. İzzet Özilhan'ı Instagram'dan silen sosyetik güzel, “Instagram'da gezerken keşfet kısmında gördüm” diyerek özür dileyen eşini tekrar takibe aldı.

İzzet Özilhan o beğeni için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!
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Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011’de nikah masasına oturmuştu. 17 Temmuz’da evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftten Yasemin Özilhan, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Seninle birlikte nice yıllarımıza, iyi ki hayatımdasın” yazmıştı. Üç gün sonra ise manken Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri "Yine başladı büyük fanım" notuyla açıklamıştı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; sosyetik güzel, Ezgi Öcel’in paylaşımını arkadaşlarının vasıtasıyla öğrendi. Önce inanmayan, sonra şoke olan Yasemin Özilhan, çok üzüldü, kırıldı ve kızdı.

Aile büyüklerinin de tekpi gösterdiği İzzet Özilhan, “Instagram’da gezerken keşfet kısmında karşıma çıktı” diyerek, eşinden özür diledi. Bunun üzerine Yasemin Özilhan, Instagram’dan sildiği eşini yeniden takibe aldı.

    25 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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