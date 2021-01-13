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13.01.2021 - 07:00 |

İzzet Yıldızhan annesi hayrına 300 kişiye yemek verdi

İş insanı ve şarkıcı İzzet Yıldızhan, annesi Suriye Yıldızhan’ın vefatının birinci senesinde soluğu kabristanının bulunduğu Ankara’da aldı.

İzzet Yıldızhan annesi hayrına 300 kişiye yemek verdi
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Oğlu Mustafa Yıldızhan ile annesinin Ankara'daki kabristanına giderek dua eden İzzet Yıldızhan, öte yandan ikamet ettiği İzmir’de de annesi hayrına yemek verdi.

Açık alanda kurulan alanda 300 kişiye yemek vererek, Kur'an-ı Kerim okutan 57 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden annesi için dua etmelerini istedi.

İzzet Yıldızhan annesi hayrına 300 kişiye yemek verdi

"EY KORANA NE HALLERE SOKTUN BİZİ"
Geçtiğimiz ay Etiler’de menajeri ile birlikte araba içerisinde görüntülenen İzzet Yıldızhan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında konuşmuştu.

Ünlü şarkıcı, "Toplantı öncesi karnımız acıktı, mekanlar da kapalı. Bizde kurallara riayet ediyoruz. Yemeğimizi aldık arabada yiyoruz. Ey korona bizi ne hallere soktun” diyerek gülümsemişti.

İzzet Yıldızhan annesi hayrına 300 kişiye yemek verdi

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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