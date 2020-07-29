29.07.2020 - 16:31 |
İzzet Yıldızhan'ın mesajları ifşa oldu
57 yaşındaki 9 çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan'ın bir sosyal medya fenomenine yolladığı mesajlar ifşa oldu. Aysu Varol’u tanışmak için ofisine çağıran ünlü türkücünün mesajları DJ Aysu Varol tarafından paylaşıldı.
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ortaya çıktı.
OFİSİNE DAVET ETTİ
57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın genç DJ Aysu Varol’a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İzzet Yıldızhan Varol’u tanışmak için ofisine davet edince genç kadın bu davete tepki gösterdi.
DAVETİNİ KABUL ETMEYEN KADINI ENGELLEDİ
İzzet Yıldızhan’a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan’ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram’dan engelledi.