MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İzzet Yıldızhan'ın mesajları ifşa oldu
29.07.2020 - 16:31 |

İzzet Yıldızhan'ın mesajları ifşa oldu

57 yaşındaki 9 çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan'ın bir sosyal medya fenomenine yolladığı mesajlar ifşa oldu. Aysu Varol’u tanışmak için ofisine çağıran ünlü türkücünün mesajları DJ Aysu Varol tarafından paylaşıldı.

İzzet Yıldızhan'ın mesajları ifşa oldu
ABONE OL

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ortaya çıktı.

OFİSİNE DAVET ETTİ

57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın genç DJ Aysu Varol’a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İzzet Yıldızhan Varol’u tanışmak için ofisine davet edince genç kadın bu davete tepki gösterdi.

DAVETİNİ KABUL ETMEYEN KADINI ENGELLEDİ

İzzet Yıldızhan’a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan’ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram’dan engelledi.

Emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgiSilivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beren Saat'ten aşk dolu paylaşım

Beren Saat'ten aşk dolu paylaşım

Hazal Kaya'dan 'Uzak Ara Eğlence' açıklaması

Hazal Kaya'dan 'Uzak Ara Eğlence' açıklaması

Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti

Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti

Emel Müftüoğlu: Her şey normale dönmeye başladı

Emel Müftüoğlu: Her şey normale dönmeye başladı

Sıradaki Haber