İzzet Yıldızhan'ın mesajları ifşa oldu

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ortaya çıktı.

OFİSİNE DAVET ETTİ

57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın genç DJ Aysu Varol’a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İzzet Yıldızhan Varol’u tanışmak için ofisine davet edince genç kadın bu davete tepki gösterdi.

DAVETİNİ KABUL ETMEYEN KADINI ENGELLEDİ

İzzet Yıldızhan’a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan’ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram’dan engelledi.