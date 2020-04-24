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24.04.2020 - 15:42 |

Japon oyuncu Kumiko Okae corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, sanat camiasından bir can daha aldı. Japonya’nın ünlü oyuncularından biri olan Kumiko Okae, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Japon oyuncu Kumiko Okae corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

63 yaşındaki oyuncu Kumiko Okae'nin bağlı bulunduğu menajerlik ajansından yapılan açıklamada, 3 Nisan'da ateş belirtisi gösterdiği 6 Nisan'da ise durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Corona virüs testi pozitif çıkan Okae'nin virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Geçen yılın sonunda erken evre göğüs kanseri nedeniyle bıçak altına yattığı öğrenilen oyuncunun, şubat ortasına kadar kemoterapi tedavisi gördüğü biliniyordu. Okae'nin bu süreçte zayıflayan bağışıklık sisteminin, ölümünde rol oynamış olabileceği tahmin ediliyor.

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