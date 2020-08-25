Jennifer Garner'ı gözyaşlarına boğan dizi!

Bir kağıt şirketi çalışanlarının maceralarını konu alan ABD yapımı 'The Office' adlı diziden oldukça etkilenen Jennifer Garner, yaşadığı duygusal anları gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

"DİZİNİN FİNALİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Çocuklarıyla birlikte diziyi seyrettiklerini belirten 48 yaşındaki oyuncu, “Görünüşe bakılırsa hassas insanlarız. Dizinin finali bizi çok etkiledi” ifadelerini kullandı. Garner, paylaşımında, dizi ekibine de teşekkür etti.

2005-2013 yılları arasında dokuz sezon boyunca yayınlanan komedi türündeki 'The Office', Emmy ve Altın Küre ödülleri kazandı.