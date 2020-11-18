Jennifer Lopez kendi kozmetik markasÄ±nÄ± kurdu

Â JLo Beauty (JLo GÃ¼zellik) adÄ±yla kurulan kozmetik markasÄ±, Ã¶zellikle cilt gÃ¼zelliÄŸi Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸan Ã¼rÃ¼nler piyasaya sÃ¼recek.

GeÃ§en yÄ±l Hustler adlÄ± yapÄ±mla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren, hatta Oscar Ã¶dÃ¼lleri dÃ¶neminde hakkÄ±nÄ±n yendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len Lopez, markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir video ile yaptÄ±.

Bir sÃ¼redir emekli sporcu Alex Rodriguez ile niÅŸanlÄ± olan Lopez videoda "GÃ¼zelliÄŸin son kullanma tarihi yoktur" diyerek kadÄ±nlara her yaÅŸta gÃ¼zel olabilecekleri mesajÄ±nÄ± veriyor.

Lopez'in "Bu benim 30 yÄ±llÄ±k hayalimdi" diyerek anlattÄ±ÄŸÄ± bu kozmetik markasÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda piyasada olacak.ÂÅžarkÄ±cÄ±, yÃ¶netmenliÄŸini Jason Bergh'in Ã¼stlendiÄŸi tanÄ±tÄ±m videosunda "Cilt bakÄ±mÄ± sÄ±rlarÄ±mÄ± sizinle paylaÅŸacaÄŸÄ±m iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum" dedi.