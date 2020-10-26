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HaberlerMagazin Haberleri Jennifer Lopez: Klişeleri kırdım!
26.10.2020 - 11:28 |

Jennifer Lopez: Klişeleri kırdım!

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez 1993 yılında oyuncu olmaya karar verip Hollywood’a gittiğinde, Latin asıllı olmanın sıkıntısını yaşadığını açıkladı.

Jennifer Lopez: Klişeleri kırdım!
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Jennifer Lopez, “Latin asıllı kadın oyunculara aşçı, dadı gibi onuncu sınıf roller veriliyordu. Ama ben başrolde oynamak istiyordum ve direnerek film sektöründeki Latin kadın klişesini kırdım” dedi.

“İNSANI TEMSİL ETMEK İSTERİM”
Latin, siyahi ya da Asyalı olmanın önemli olmadığını belirten 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, "Ben insanı temsil etmek isterim. Ama tüm bu çabama rağmen Hollywood filmlerinde Latin oyuncuların temsili hâlâ yüzde 6 düzeyinde” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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